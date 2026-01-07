Erro bate el récord de temperaturas mínimas con casi 14 grados bajo cero

Navarra ha registrado la pasada madrugada y esta mañana de miércoles una de las jornadas más gélidas, con temperaturas bajo cero tanto en el norte como en el sur de la comunidad. Temperaturas, no obstante, propias de esta época del año y episodio que no se va a alargar en el tiempo. El termómetro ha superado los cinco grados bajo cero en Pamplona, los -8 en Alsasua, -9 de Santesteban y Etxarri Aranaz o los casi 14 bajo cero de Erro. Las previsiones apuntan a una subida de temperaturas a partir de mañana jueves.

Frío habitual esta época

Del récord de bajas temperaturas en Erro hemos hablado en Onda Cero la alcaldesa del Valle de Erro, Leire Remiro Esnoz, quien ha restado importancia al episodio de bajas temperaturas y ha recordado que no ha sido el más grave que han vivido en la localidad: "Seguramente no será la temperatura más extrema que ha tenido el valle porque si que ha habido otros inviernos en los que ha habido esta situación de frío y de hielo pero mantenida en días. La predicción meteorológica invita a pensar que en un par de días vamos a estar limpios. No es el peor escenario en el que nos hemos movido. Ayer tuvimos un aviso para que acudiéramos a una borda, hoy a primera hora tenía que pasar el camión de recogida de leche y estaba el acceso un poco complicado. Esta mañana sí que ha habido algunas llamadas solicitando que se echara sal en zonas concretas de algunos pueblos, pero vamos, nada fuera de la normalidad". En otros puntos de la geografía navarra el termómetro no ha bajado tanto como en Estella, con -3,9, Tafalla a -2,6 y Tudela a -3.

Recursos contra el fio en Pamplona

Esta ola de frío está afectando a las personas más vulnerables en situación de calle y por ello se han habilitado 40 personas en un local de la Txantrea cuando el Ministerio de Sanidad declare que dormir en la calle puede poner en riesgo la vida de las personas. El umbral de frío de 3,1 grados bajo cero y estos tres días han pasado de media por esta instalación 30 personas. Estas 40 plazas se unen a las 155 plazas estables en Trinitarios y en viviendas municipales, que aumentarán hasta las 165 durante la ola de frío para alcanzar un total de 205 plazas en situaciones de emergencia climatológica, triplicando las plazas en los últimos dos años. Pese a este aumento, no se puede acoger a todas las personas que viven en la calle en Pamplona. El consistorio explica que hay alrededor de 140 personas sin hogar en Pamplona, aunque es una cifra que varía constantemente debido a la alta itinerancia.