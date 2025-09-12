"Emakumeak": la memoria silenciada de las mujeres que visitaban a los presos del Fuerte de San Cristóbal

En Más de Uno Pamplona nos hemos acercado al rodaje de "Emakumeak", un cortometraje que recupera la memoria de un grupo de mujeres que durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura, recorrían semanalmente el trayecto desde Pamplona hasta el Fuerte de San Cristóbalpara visitar a los presos allí encarcelados en durísimas condiciones. Hemos hablado con la directora y guionista del corto, Beatriz Larragueta y con Marina González, productora ejecutiva El Rayo Verde.

La directora ha explicado que se acercó al tema de forma fortuita al leer un libro sobre el Fuerte en el que descubrió los testimonios de mujeres que narraban cómo subían clandestinamente a llevar ayuda. “Me impactó mucho, yo no tenía ni idea de esta historia y pensé que merecía mucho la pena”, ha señalado.

El proyecto tiene una mirada muy personal: "Soy yo, desde el presente, acercándome a ellas, a esta historia que pasó hace casi 90 años", afirma Larragueta, para quien el monte Ezkaba es fundamental, hasta el punto de convertirse en un personaje más: “El monte es protagonista… los sonidos, los árboles, las plantas… la misma tierra que ellas también pisaron”.

Desde la producción, Marina González destacó el compromiso de su equipo: “Siempre tratamos de hacer proyectos con mucha vocación social y apostamos por esto porque nos gustaba la mirada personal y reflexiva que quería darle Bea”. Han decidido rodar en analógico. “Es una apuesta… no nos podemos permitir grabar lo que queramos, sino lo que hay. Eso es parte del juego y la experimentación”, subrayó González.

Esta semana se está llevando a cabo el rodaje, la postproducción comenzará en octubre y el corto podría estar finalizado a finales de año, con la mirada puesta en festivales nacionales e internacionales. Además, "Emakumeak" ya ha recibido un primer reconocimiento, el premio (H)emen del programa Aukera en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, (Zinebi).

Con una mezcla de poesía visual, memoria histórica y compromiso social, “Emakumeak” se presenta como un homenaje a aquellas mujeres invisibles que caminaron durante años para sostener a sus familiares presos.