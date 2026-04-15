David Palacios, presidente de la D.O. Navarra, inaugura la nueva etapa de "De buena Uva"

"De buena uva", el espacio de Onda Cero Pamplona dedicado al mundo del vino y respaldado por la Denominación de Origen Navarra, ha regresado hoy tras un tiempo de pausa para retomar su esencia de hablar de vino "sin postureos" y con buen humor, acompañado de Elena Arraiza.

Hemos comenzado con la entrevista "Versión POP" a David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la DO Navarra, viticultor y bodeguero. A través de un cuestionario rápido y distendido, Palacios comparte reflexiones y anécdotas que mezclan experiencia y cercanía. Entre sus mensajes más destacados, subraya la importancia de mantenerse fiel al origen del vino frente a modas pasajeras y transmite un mensaje de optimismo ante las crisis del sector, recordando que siempre se han superado.

En tono humorístico, relata momentos curiosos vividos en fiestas populares, demostrando cómo el vino forma parte de la cultura y la convivencia. También deja claro que uno de los mayores "peligros" en el mundo del vino es quien cree saber mucho sin realmente conocerlo, aunque defiende que todos pueden disfrutar del vino desde su propio gusto, sin necesidad de tecnicismos.

En cuanto a tendencias, critica el exceso de madera en algunos vinos de épocas pasadas, reivindicando el equilibrio y el protagonismo de la fruta. Y, en una elección personal, se decanta por el tinto de garnacha navarra como el vino con el que se quedaría para toda la vida, destacando su versatilidad y capacidad de adaptación a distintas estaciones.

En la sección "Te lo flipas"hemos desmontado un nuevo mito, centrado en la idea de que el vino tinto es solo para el invierno. Elena Arraiza ha explicado que esta creencia responde más a asociaciones culturales con platos contundentes que a una realidad del vino. Defiende que existen tintos ligeros, frescos y afrutados, perfectos para primavera o verano, e invita a consumirlos a temperaturas más bajas. La conclusión es clara: el vino no depende del calendario, sino del momento y las ganas.

Como broche final, Vinofest se ha presentado en "¿Qué me estás container?". Se trata de un evento organizado en Pamplona que reúne a 22 bodegas navarras en el Auditorio Baluarte. Este encuentro permite a los asistentes degustar vinos, conocer a sus creadores y descubrir nuevas añadas en un ambiente festivo y accesible para todo tipo de público, desde aficionados hasta expertos. Se destaca su carácter didáctico y social, así como la importancia del consumo responsable.