“Las cuentas sin cuentos”, la economía de Navarra en un lenguaje para todos

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha inaugurado en Onda Cero “Las cuentas sin cuentos”, una nueva sección quincenal, en colaboración con el Departamento de Economía y Hacienda, destinada a explicar las decisiones económicas y presupuestarias de la Comunidad Foral de forma clara y alejada de tecnicismos. El propio Arasti ha destacado la importancia de acercar a la ciudadanía unas cuentas públicas que, aunque se expresan en millones de euros, tienen consecuencias directas en su vida cotidiana.

En esta primera edición, Arasti se ha referido al techo de gasto de 2027, fijado en 6.850 millones de euros, un 8,4% más que el ejercicio anterior. Según ha explicado, este incremento permitirá mantener y ampliar políticas públicas en ámbitos como la salud, los derechos sociales, la educación, la vivienda o la industria. Entre los ejemplos citados figura la partida de 30 millones destinada al primer convenio de residencias de Navarra, así como el incremento del gasto sanitario, que crece un 10%. El consejero ha defendido además que el aumento de los ingresos públicos está relacionado con la evolución positiva de la economía y del empleo, que se traduce en una mayor recaudación. Frente a quienes sostienen que Navarra soporta una presión fiscal excesiva, Arasti ha rechazado esa afirmación y ha reivindicado el retorno de los impuestos en forma de servicios públicos. También ha defendido el régimen fiscal propio de Navarra, aunque ha reconocido que la autonomía fiscal implica ventajas, pero también responsabilidades cuando la situación económica es adversa.

Respecto a los Presupuestos de Navarra para 2027, Arasti ha admitido que la negociación será especialmente intensa durante las próximas semanas. El Gobierno prevé presentar el anteproyecto el 9 de octubre y confía en alcanzar un acuerdo que permita aprobar las cuentas a finales de diciembre. En cuanto a la mesa de fiscalidad, ha anunciado que se retomará antes de que termine septiembre y ha señalado que se estudiará, entre otras cuestiones, una posible deflactación de la tarifa del IRPF para paliar el impacto de la subida de precios.