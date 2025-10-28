Cuatro hombres investigados en Pamplona por una presunta agresión sexual a una joven en la carpa universitaria

PAMPLONA

Este miércoles el juez tomará una decisión sobre su situación.

Onda Cero Navarra | Agencias

Pamplona |

La Policía Municipal de Pamplona investiga a cuatro hombres por una presunta agresión sexual a una joven durante la carpa universitaria que se celebró el pasado fin de semana en la ciudad. La joven interpuso una denuncia por los hechos y la Policía Municipal ha investigado a cuatro jóvenes, que se encuentran en dependencias policiales, a la espera de que mañana miércoles el juez pueda tomar una decisión sobre su situación. Los hechos ocurrieron en la tarde noche del viernes en la zona del parque de la Media Luna.

