Cristina Ibarrola: "Queremos sentarnos con el Gobierno para hablar de medidas fiscales; que no busquen excusas"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha pasado hoy por los micrófonos de Más de Uno Pamplona para abordar diversas cuestiones de la actualidad política. Ibarrola ha lamentado que la presidenta del Gobierno, María Chivite, haya rechazado "la mano tendida de UPN para hablar y excluya al principal partido de Navarra porque EH Bildu se lo impone". La líder regionalista ha censurado las palabras del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, en las que acusaba a UPN de "insultar" a la presidenta navarra María Chivite y de "afear la acción de Gobierno". Arasti, según Ibarrola, "ha rechazado la mano tendida de UPN con "excusas absurdas".

Medidas fiscales

A pesar de no haber negociado las cuentas con UPN, Ibarrola ha insistido en que su formación está dispuesta a sentarse a la mesa para estudiar las medidas fiscales: "Queremos sentarnos con el Gobierno de Navarra para hablar de medidas fiscales que permitan tener una fiscalidad atractiva para empresas, autónomos y familias; que no busquen excusas". El acuerdo suscrito con Bildu, apunta Ibarrola, "no concreta ni pone encima de la mesa medidas reales y efectivas a los problemas de la sanidad o la vivienda, que es lo que preocupa a los ciudadanos".

Ley de Vivienda

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, cuya formación ha votado en contra de la modificación de la Ley de Vivienda hoy en el Parlamento, se ha referido a la futura Declaración de zonas tensionadas. Sostiene la líder regionalista que la medida, aprobada en Barcelona así como en otros países de Europa, " es un fracaso ya que no soluciona nada y solo consigue que se reduzca la oferta de vivienda de alquiler, el problema se haga más grande y haya mas mercado negro"