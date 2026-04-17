Comienzan las votaciones de ‘La voz del paciente’ de Cinfa, con 436 proyectos de asociaciones de pacientes participantes

Hasta las 12 del mediodía del 6 de mayo, ya se puede votar a uno de los 436 proyectos presentados por entidades de pacientes de toda España a la quinta edición de ‘La voz del paciente’ de Cinfa. Las cien asociaciones más votadas obtendrán una ayuda de 5.000 euros: 2.500 euros en dos años consecutivos, dado que la acción pasa a ser bienal y Cinfa duplica la aportación económica de las ediciones anteriores. Los programas de intervención directa presentados a la iniciativa comparten el mismo objetivo: mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las personas que afrontan una enfermedad o discapacidad, así como el de los familiares que les cuidan. Abarcan una amplia casuística de patologías, tales como el alzhéimer, la diabetes o las enfermedades raras, entre otras, y diversos tipos de discapacidad física, sensorial, intelectual o del desarrollo.

Compromiso con las asociaciones

“Un año más, ponemos en marcha ‘La voz del paciente’, con la que queremos reiterar nuestro agradecimiento y redoblar el compromiso con las asociaciones de pacientes, cuya labor es esencial para el bienestar de miles de personas que día a día afrontan una enfermedad o discapacidad, y de las familias que les cuidan –explica Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa–. Confiamos en que el aumento de las ayudas y la nueva periodicidad bienal de la iniciativa contribuyan a la consolidación de estos proyectos en todos los rincones de nuestro país”. Hasta ahora, las donaciones que Cinfa ha llevado a cabo a las asociaciones de pacientes españolas a través de ‘La voz del paciente’ han hecho posible la puesta en marcha de 300 proyectos, que han contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes y familiares cuidadores de toda España. Con las donaciones de la nueva edición, que apoyarán 100 nuevos proyectos, las ayudas alcanzarán los 1,6 millones de euros desde el inicio de la acción en 2019.

Votaciones

Cómo votar en ‘La voz del paciente’:

- Entrando en Lavozdelpaciente.cinfa.com, donde pueden consultarse los 436 proyectos.

- Plazo: desde el 16 de abril y hasta el 6 de mayo a las 12.00 h del mediodía.

- Los apoyos recibidos se irán contabilizando en tiempo real y podrán visualizarse en un ranking