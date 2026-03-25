Civican apuesta por la cultura para repensar el futuro de Europa esta primavera

Nos hemos acercado hoy en Onda Cero a la programación de primavera de Civican, el centro de Fundación Caja Navarra, espacio de pensamiento y cultura compartida. Ofrecen más de60 actividades orientadas a reflexionar sobre el futuro de Europa desde múltiples perspectivas. Cultura, ciencia y participación ciudadana se convierten en los pilares de una oferta que busca ir más allá del entretenimiento para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo.

Según ha explicado Fermín Lorente, coordinador general de servicios del centro, esta programación forma parte de un recorrido temático que comenzó en otoño con los valores democráticos y continuó en invierno con cuestiones como la migración y la convivencia. En esta ocasión, la primavera se centra en la cultura como motor de bienestar y progreso europeo, reivindicando su papel esencial en la construcción del futuro.

Uno de los aspectos más destacados es la coherencia de la programación, que se construye a partir de temáticas transversales que conectan actividades para públicos de todas las edades. Este enfoque permite integrar propuestas infantiles y adultas bajo un mismo hilo conductor, consolidando una identidad propia basada en el encuentro, el debate y la reflexión.

El programa contará con la participación de reconocidas figuras del ámbito cultural y literario, como Luz Casal, Carlos Bardem o Soledad Puértolas, quienes participarán en distintos formatos de conversación y diálogo. La programación incorpora propuestas innovadoras como “Bankete”, una instalación inmersiva creada por la artista Cristina Navarlaz. Esta obra, ubicada en el exterior del centro, propone una experiencia interactiva en la que el espectador observa y es observado, generando una reflexión sobre la posición del individuo en el contexto europeo. La instalación invita a construir una interpretación personal a partir de una visión fragmentada del futuro.

La participación ciudadana es otro eje clave del programa. A través de iniciativas de coprogramación, Civican fomenta la colaboración entre artistas y el equipo del centro, dando lugar a propuestas, como la de Navarlaz, que surgen del trabajo conjunto y que buscan incomodar y cuestionar para generar resultados creativos de mayor impacto.

El público, de hecho, juega un papel fundamental en el éxito de estas actividades. Con cerca de 80.000 visitantes anuales, el centro se consolida como un espacio de referencia en Pamplona no solo por su oferta cultural, sino también como lugar de encuentro y socialización. Testimonios como el de usuarios habituales, como el de Mariví Moreno, que también hemos podido escuchar, reflejan cómo Civican contribuye tanto al enriquecimiento cultural como a la creación de comunidad.

La programación se completa con actividades relacionadas con la ciencia, la inteligencia artificial, la literatura, la música, la danza o la memoria del territorio, ampliando así el abanico de contenidos y reforzando su carácter multidisciplinar.