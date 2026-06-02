El Banco de Alimentos de Navarra necesita 440 voluntarios para su recogida del viernes y el sábado. Se necesitan la mitad para cada uno de los días y las mayores necesidades se concentran en Zizur Mayor, Cizur Menor, Burlada y Estella y también falta gente en los barrios de San Juan, Ensanche, Casco Viejo, Berrioplano y Txantrea. Marisol Villar, presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra explica que cuando en los establecimientos no hay voluntarios, se recoge mucha menos comida y por ello tratarán de cubrir la mayoría de plazas que faltan.

Alimentos

El año pasado se recogieron 2100 toneladas de alimentos que ayudaron a 20.000 personas. El tipo de productos más demandados son los perecederos como latas de conservas, lentejas, pasta, leche o cacao. Además, se podrán realizar aportaciones económicas directamente al pasar por la caja de los establecimientos participantes durante los días de la campaña. Estas donaciones permitirán al Banco de Alimentos adquirir posteriormente los productos más necesarios. Además, la ciudadanía podrá seguir realizando donativos económicos hasta el próximo 30 de junio a través de la página web www.bancoalimentosnavarra.org, mediante transferencia bancaria, por donación digital o a través de BIZUM, utilizando el código 00262.