Balance de liga de Osasuna: a por el sobresaliente

Ya se han jugado tres cuartas partes de la Liga 2025-2026, y Osasuna está en una muy buena posición para intentar lo que pocas veces se consigue: la clasificación para jugar una competición europea la próxima temporada. Siempre teniendo en cuenta que si se pierde el domingo en Mendizorroza el Alavés, hoy en peligro, se situará solo tres puntos por debajo de Osasuna, los rojillos están ante una gran oportunidad de poner distancia definitiva con el descenso, llegar a los 40 puntos que dejan la permanencia virtual casi hecha y aprovechar los enfrentamientos directos entre los rivales en la zona media alta de la tabla.

José Javier Echeverría, José Andrés Palacios y Miguel Ezcurdia opinan en "Caliente Caliente" con Javier Saralegui sobre la marcha del equipo, sus vaivenes futbolísticos y clasificatorios, los jugadores que más ven en forma y el estilo de Alessio Lisci en el banquillo, así como la irrupción de Víctor Muñoz en la selección española y los fichajes de esta temporada y la que viene.