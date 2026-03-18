ASPACE y Acción Social de Caja Rural impulsan HORIS para acercar la inclusión y la diversidad a las aulas navarras

ASPACE Navarra y Acción Social de Caja Rural de Navarra presentan el proyecto HORIS en las instalaciones del albergue juvenil de Lekaroz, una iniciativa que promueve la inclusión real a través del encuentro, la formación y el ocio compartido entre alumnado con y sin discapacidad. El proyecto comenzó su andadura la semana pasada con una primera tanda de actividades en las que el alumnado de la Escuela de Educadores y María Ana Sanz pudieron compartir experiencias de sensibilización y aprendizaje en torno a la diversidad, la discapacidad y la convivencia. Actualmente, se está desarrollando un nuevo encuentro que reúne a alumnado con y sin discapacidad del centro educativo Larraona, en el marco de las actividades previstas dentro del proyecto.

Inclusión desde la experiencia

HORIS nace con un objetivo claro: generar espacios donde la inclusión no sea solo un concepto teórico, sino una experiencia compartida. A través de talleres prácticos, dinámicas participativas y actividades vivenciales, el programa busca fomentar valores como el respeto, la empatía, la cooperación y el reconocimiento de la diversidad como un elemento enriquecedor para toda la sociedad. Entre las actividades que se desarrollan se incluyen talleres de sensibilización sobre discapacidad y comunicación, dinámicas de trabajo en equipo y cooperación, espacios de encuentro y diálogo, así como actividades lúdicas inclusivas adaptadas a diferentes capacidades. El proyecto está dirigido a centros educativos y promueve la participación activa del alumnado como del profesorado, generando un aprendizaje bidireccional que contribuye a transformar miradas y a derribar barreras.