Dr. Andrés Valentí: "El médico de un equipo de fútbol es ahora el gestor de la lesión"

El Doctor Valentí es un traumatólogo que ama el deporte y trata, entre otras cosas, las lesiones causadas por el deporte. Recientemente ha sido nombrado director del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universidad de Navarra, y además es el responsable en el hospital del servicio médico del Club Atlético Osasuna.

Con él hablamos en Radioestadio Navarra de cómo es la práctica deportiva de la sociedad en la actualidad: cómo hemos ido interiorizando, y poniendo en práctica, que el deporte es sano y necesario en todas las etapas de la vida, y cómo eso ha afectado o puede afectar a nuestra salud en forma de lesiones derivadas de la práctica deportiva. El Doctor Valentí destaca que tenemos que ser conscientes cuando practicamos un deporte de que las capacidades no son las mismas conforme vamos cumpliendo años.

Abordamos también los cambios que la medicina ha ido introduciendo, a través de la investigación, en el tratamiento de las lesiones de traumatología, con enfoques más conservadores en la actualidad que hace unas décadas. Y, aprovechando su faceta como responsable de los servicios médicos de Osasuna en la Clínica Universidad de Navarra, hablamos sobre el deporte de elite, la formación de los futbolistas en salud o el equipo completo de profesionales con los que cuentan, que ha llevado a un cambio en el rol del médico de un equipo de fútbol: "Ahora el médico es el gestor de la lesión en lugar de el que más sabe de la lesión", afirma, explicando que se subdivide el tratamiento al futbolista lesionado entre varios profesionales.

Terminamos charlando sobre las experiencias en el banquillo del Doctor Valentí, que confiesa que cuando ve una imagen en la pantalla observa si ha habido una posible lesión mientras el cuerpo técnico se fija en infracciones al reglamento, y que procura ejercer su papel de médico aunque se vea envuelto en los abrazos de los jugadores en el vestuario con lluvia de agua tras ganar un partido importante como el del Real Madrid en El Sadar.