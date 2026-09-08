38 establecimientos participan en el II Concurso La Mejor Ensaladilla de Navarra

Un total de 38 establecimientos de hostelería participarán del 11 al 20 de septiembre en el II Concurso La Mejor Ensaladilla de Navarra, organizada por la Asociación Casco Antiguo de Pamplona y la Asociación Navarra de Pequeños Empresarios de Hostelería. La principal novedad de este año consiste en que serán los clientes quienes, a través de sus votaciones, seleccionarán a las 10 ensaladillas finalistas. Este voto popular se realizará a través de la web www.lamejorensadilla.es y cada votante podrá seleccionar sus tres ensaladillas favoritas.

Final

Las ensaladillas finalistas estarán catadas por un jurado profesional que se compondrá de cocineros y profesionales que elegirán la mejor ensaladilla de Navarra, que será la que obtenga el reconocimiento de ser 'La Mejor Ensaladilla de Navarra' con un premio de 1.000 euros que entregará Hellman's. De manera simultánea habrá otro jurado popular que elegirá la Mejor Ensaladilla Popular 2026 y cuyo premio consistirá en un lote de productos. El II Concurso de Ensaladillas de Navarra cuenta con la participación de 38 bares y restaurantes agrupados por los diferentes barrios de Pamplona y las localidades de Villava, Barañáin, Huarte, Alsasua, Estella, Arbizu, Santesteban y Tudela.

Votaciones

A la final acudirán las 10 elaboraciones más votadas a través de la web https://lamejorensaladilla.es/votaciones/. El votantante debe seleccionar del listado su ensaladilla favorita, subir una foto de la elaboración, completar los datos con nombre, apellido, teléfono e email. Esta operación se puede repetir tres veces con el mismo email y cada vez que se vote se generará un número de participación. El voto se podrá emitir desde el viernes 11 hasta el domingo a las 17 horas. El día de la final se realizará el sorteo de premios con los números generados por las votaciones. La tarde del martes 22 de septiembre se celebrará la final en la Cooperativa de Hostelería, donde se dilucidarán dos premios: Mejor Ensaladilla de Navarra, dotado con 1.000 euros, y el Premio Popular a esta elaboración.