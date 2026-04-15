Fundación Caja Navarra apoyará en 2026 con 160.000 euros los proyectos de Alboan y Coopera ONG en su convocatoria de Crisis Olvidadas

Fundación Caja Navarra continua su apuesta por hacer una aportación anual a la cooperación internacional equivalente al 1.4% de su presupuesto y destina un total de 160.000 euros a ambas iniciativas (80.000 euros para cada uno). Este 2026 apoyará los proyectos de Alboan y Coopera ONG dentro de su Fondo para Crisis Humanitarias Olvidadas.

El primer proyecto se va a desarrollar en la zona de Far North de Camerún y dotará de medios de vida e inclusión económica sostenible para personas desplazadas y refugiadas. Se trata de un entorno que es el epicentro de la crisis de la cuenca del lago Chad, caracterizada por la combinación de violencia armada, impactos climáticos y desplazamientos forzados que afectan a la resiliencia de las comunidades. El proyecto contempla el acompañamiento socioeconómico de 100 hogares vulnerables mediante una feria de inclusión que alcanzará a 1.000 personas, el apoyo a horticultores y productores de temporada seca y de lluvias, la provisión de insumos agrícolas, dos formaciones en prácticas climáticamente inteligentes y 30 misiones de supervisión técnica realizadas por MINADER (Ministerio de Desarrollo Agrícola).El proyecto se desarrolla mediante un partenariado entre ALBOAN, JRS, INADES, MINADER y ACNUR, que combina capacidades técnicas, institucionales y comunitarias para ampliar el alcance y el impacto de la intervención.

El proyecto “Luz en la sombra del olvido”, que lidera Coopera ONG, cuenta con el apoyo de Casa Mali y Fundación Voces, con Mande Yelen como socio local. Se va a llevar a cabo en Kayes (Mali) y dará respuesta humanitaria integral mediante energía solar, seguridad alimentaria y agua para personas desplazadas de ese lugar. Beneficiará a 500 familias (3.500 personas) mediante cinco componentes: distribución de kits alimentarios y apoyo a la producción local; rehabilitación de puntos de agua, filtros familiares, kits de higiene y formación WASH (Agua, Saneamiento e Higiene); instalación de sistemas solares en infraestructuras críticas y formación técnica; creación de comités mixtos para cohesión social; y una campaña de sensibilización en Navarra.

El Fondo para Crisis Humanitarias Olvidadas comenzó en 2018. En esta ocasión se han presentado 14 proyectos a esta convocatoria abierta a ONGD que trabajen en crisis humanitarias que, tras haber vivido una situación de emergencia, ahora se encuentran cronificadas y han caído en el olvido institucional y mediático.