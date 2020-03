Javier Etxeberria: "Esto es la educación, adaptarse positivamente a las circunstancias de la vida"

Desde este lunes se quedan suspendidas oficialmente las clases en todos los centros educativos, aunque desde el pasado viernes muchos alumnos ya no acudieron a las aulas. No obstante la actividad de los colegios no ha parado y en la mayoría de los casos el teletrabajo se convierte en una de las mejores opciones

Clases online

Situaciones como la que está generando el coronavirus están permitiendo que las nuevas tecnologías, unidas al ingenio, cobren si cabe un mayor protagonismo. Un sistema que permite coordinar la labor entre los profesores y también con los alumnos e incluso el impartir clases online con los chicos y chicas. En Más de Uno Pamplona, el director de Calasanz Escolapios, Javier Etxeberria, explica que en el colegio unos 70 docentes están trabajando desde casa. El centro además está elaborando un documento sobre el plan a seguir durante estas semanas en las distintas etapas educativas. "La vida sigue y al final esto es la educación, el transmitir que tenemos que adaptarnos positivamente a las circunstancias", ha matizado.

Evau

Una de las cuestiones que más preocupa es qué puede pasar con la, la conocida como EVAU. Especialmente a las familias de los alumnos y alumnas que la deben hacer este curso. Etxeberria espera tener noticias pronto desde el departamento de Educación.