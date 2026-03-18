Un tercio de las creaciones de la Semana del Pincho de Navarra son aptas para celíacos

La Semana del Pincho de Navarra se prepara para el puente de San José, donde se espera que los 66 establecimientos participantes tengan la mayor afluencia de visitantes con ganas de degustar las diferentes propuestas. María Irisarri, community manager de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra y celíaca, se muestra muy satisfecha porque un tercio de los pinchos son sin gluten y reconoce que la implicación de los hosteleros con las personas celíacas es cada vez mayor. En su 26ª edición, el concurso está creciendo cada vez más y ya son 10 localidades de la Comunidad Foral las participantes: Pamplona, Mutilva, Burlada, Olite, Ayegui, Azagra, Corella, Viana, Tafalla y Villamayor de Monjardín. Las propuestas son muy variadas y los cocineros se preocupan por el sabor, la presentación y por incluir múltiples elaboraciones y combinaciones en un producto tan pequeño.