LA BRÚJULA DE LA ECONOMÍA

Talleres Mecánicos Comas ofrece soluciones ágiles, flexibles y de alto nivel técnico

Entrevista con Llorenç Comas, gerente de Talleres Mecánicos Comas.

Jorge Tirapu

Pamplona |

Talleres Mecánicos Comas es una empresa con más de cuatro décadas de trayectoria, especializada en la ingeniería mecánica por cuenta de terceros, el mecanizado de piezas, la reparación de equipos dinámicos y el recubrimiento de componentes industriales. Su actividad abarca trabajos de mecanización de precisión, fabricación de repuestos, recuperación de piezas y proyectos de ingeniería industrial, convirtiéndose en un referente tecnológico en su sector. La compañía, con sede en Blanes y un equipo de más de 50 profesionales, destaca por su capacidad para ofrecer soluciones ágiles, flexibles y de alto nivel técnico a empresas industriales nacionales e internacionales. Espacio ofrecido por la Asociación de la Industria Navarra (AIN).

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