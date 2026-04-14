La nutricionista Blanca García-Orea presenta en Pamplona su último libro

La conocida nutricionista Blanca García-Orea presenta en Pamplona su último libro, 5 semanas para desinflamarte, una propuesta práctica para mejorar nuestra salud desde dentro. Conocida en redes sociales como @blancanutri , es una de las divulgadoras más populares ya que cuenta con 1,7 millones de seguidores y está especializada en nutrición digestiva y hormonal con máster en Microbiota Humana. Nos explica qué le motivó para escribir este libro, qué cambios puede notar una persona en esas cinco semanas, detalla algunos de los menús propuestos o explica cuáles son los errores más comunes a la hora de alimentarse.