Miguel Garrido: "Necesitamos un revulsivo en la izquierda para las elecciones de 2027"

El parlamentario de Contigo Zurekin, Miguel Garrido, visita los estudios de Onda Cero tras la corta comparecencia de los dos agentes de la UCO de la Guardia Civil. Garrido es el portavoz de su coalición en la comisión y valora su marcha: "No hemos encontrado ninguna prueba ni indicio de que haya habido corrupción en Navarra porque hemos obtenido poca información adicional respecto a los informes de la UCO". Tras las comparecencias de Santos Cerdán y Antxon Alonso, la más esperada será la de Koldo García el 11 de marzo aunque Garrido no tiene grandes esperanzas en ella: "Nos gustaría que dijese la verdad como el resto, pero está en una causa judicial y seguramente su estrategia será de la de dar poca información".

Contigo Zurekin y la izquierda

El parlamentario de Contigo Zurekin tiene claro que la presunta trama de Abalos, Cerdán y Koldo "le pasará factura a la izquierda porque destruye su propia naturaleza". Preguntado si se plantearon salir del Gobierno de Navarra admite que "hubo debate interno pero la realidad es que no hay ninguna prueba de corrupción. Si hubiese alguna prueba de ello, saldríamos inmediatamente del ejecutivo". Respecto al futuro de su coalición, Miguel Garrido lo explica: "Estamos en un momento de reflexión para las elecciones de 2027. Hace falta un revulsivo en la izquierda para esos comicios y tener un proyecto político sólido". Respecto al proyecto de izquierdas de Gabriel Rufián, reconoce que "no sé exactamente qué propone Rufián pero necesitamos unidad y está bien el debate".

Vivienda

Contigo Zurekin está al frente de la consejería de Vivienda del Gobierno de Navarra con Begoña Alfaro. Garrido no pone paños calientes: "La situación de la vivienda es un drama y por eso hemos tomado medidas importantes. Con ellas hemos frenado la escalada de precios en un tiempo relativamente corto de tiempo y esperamos que en el futuro el acceso a la vivienda sea un derecho y no un negocio".