Ingeteam impulsa proyectos innovadores que aceleran la transición energética

Ingeteam es una compañía tecnológica de referencia internacional que cuenta con más de 4.000 trabajadores en 15 países diferentes. Está especializada en electrónica de potencia, control y soluciones para la generación renovable, la movilidad eléctrica y la industria. Con una importante presencia en Navarra, impulsan proyectos innovadores que aceleran la transición energética y contribuyen a un modelo más sostenible y eficiente. Recientemente, Ingeteam fue noticia por la creación de un nuevo laboratorio que será una referencia internacional.