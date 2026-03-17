LA BRÚJULA DE LA ECONOMÍA

Ingeteam impulsa proyectos innovadores que aceleran la transición energética

Entrevista con Carlos Lezana, responsable de comunicación de Ingeteam en Navarra.

Roberto Bascoy

Pamplona |

Ingeteam es una compañía tecnológica de referencia internacional que cuenta con más de 4.000 trabajadores en 15 países diferentes. Está especializada en electrónica de potencia, control y soluciones para la generación renovable, la movilidad eléctrica y la industria. Con una importante presencia en Navarra, impulsan proyectos innovadores que aceleran la transición energética y contribuyen a un modelo más sostenible y eficiente. Recientemente, Ingeteam fue noticia por la creación de un nuevo laboratorio que será una referencia internacional.

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