Bildu preguntará a su militancia sobre apoyar la investidura de Chivite en Navarra

La portavoz de EH Bildu en Navarra, Laura Aznal, ha ofrecido este martes la opción de apoyar la investidura de María Chivite (PSOE) para "desbloquear" la situación y conformar el próximo Gobierno foral. Aznal ha anunciado una consulta a su militancia para decidir sobre el sentido del voto de la formación.

"Estamos asistiendo a una situación realmente preocupante, marcada por la guerra de cargos, de puestos y por una política de vetos condicionada por las derechas", ha criticado Aznal en referencia a las negociaciones entre PSN y Geroa Bai sobre el gobierno en la región.

En este sentido, la portavoz de Bildu ha advertido que "está en juego el futuro de la gente, de Navarra, y no estamos dispuestas a desoír lo que han dicho las urnas, que no es otra cosa que la sociedad navarra no quiere que gobierne la derecha y condicione las políticas públicas"; a la vez que ha trasladado el compromiso de su formación de que las derechas "no determinen el futuro de Navarra" y ha llamado a "actuar con responsabilidad".

Bildu, a través de Laura Aznal, ha mostrado su disposición a "valorar el desbloqueo" a la investidura de Chivite mediante el voto afirmativo de la coalición abertzale y ha anunciado una consulta a su militancia. "Es una condición de posibilidad para desarrollar una legislatura de respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

Aznal ha indicado que la investidura "abre un camino para avanzar en derechos, una legislatura en la que EH Bildu seguirá siendo exigente" y ha apostado por "avanzar en contenidos, derechos y el fortalecimiento de los servicios públicos".

Bildu considera, además, que la ciudadanía navarra "no entendería" una repetición electoral, ya que "posibilidades de conformar mayorías alternativas hay, por nosotros no va a ser".