El Gobierno de Navarra se personará como acusación particular en el caso Koldo

El Gobierno de Navarra ha anunciado que se personará en el Tribunal Supremo como acusación en el llamado 'caso Koldo'. Paso que el Ejecutivo Foral ha dado tras hacerse público el informe de la UCO de la Guardia Civil que apunta que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el exasesor ministerial Koldo García obtuvieron presuntamente comisiones de la consecución de obras en Navarra antes de dar ambos el salto a Madrid. El Ejecutivo ha decidido personarse como acusación por un presunto daño patrimonial a la Hacienda Foral de Navarra y se ha adoptado tras el anuncio la pasada semana de realizar una triple auditoría de los contratos de empresas que han estado relacionadas con adjudicaciones en la Comunidad Foral y aparecen el informe de la UCO. La personación del Gobierno de Navarra, que se une a la anunciada por UPN, se da en "defensa máxima de los intereses de la ciudadanía"y como "garantía adicional para una transparencia reforzada".

Chivite defiende legalidad obras

La presidenta de Navarra, María Chivite, que ha comparecido tras la sesión de gobierno, ha asegurado que ni ella ni su Ejecutivo conocían las últimas informaciones que se han ido difundiendo en torno a Santos Cerdán y la empresa Servinabar y que "no hacen sino aumentar la preocupación". Sobre el vínculo societario de Cerdán con la citada empresa recogido en un informe policial, ha dicho que lo que han conocido hoy, "era un documento privado, no aparece en ningún acta notarial, en ningún registro público, parece que era algo secreto", tras lo que ha aseverado que "nunca la Administración ha tenido conocimiento de este tema". Ha aseverado que en la documentación que las empresas presentaron no se comunicó nunca esa circunstancia. Al mismo tiempo, ha subrayado que el hecho de que "alguien pertenezca a una empresa no quiere decir que el Gobierno haya hecho adjudicaciones ilegales", insistiendo en que "no hay ninguna constancia de ilegalidad en los diferentes procedimientos de adjudicación llevados a cabo por la Administración Foral".

Auditoría de contratos

Chivite ha anunciado además que han solicitado que se sume un proyecto más a los que ya han pedido que se auditen, en concreto a la adjudicación del colegio público de Arbizu a una UTE en la que figura una empresa del mismo dueño de Servinabar, asegurando al respecto que siguen revisando todos los contratos y no descartan que se puedan incluir más. Por el momento el ejecutivo no ha recibido una notificación formal sobre la decisión de Acciona de romper con Servinabar, ha comentado Chivite, quien, sobre cómo puede afectar esto a obras en curso en Navarra, ha dicho que en este momento la única obra activa es la de los túneles de Belate y eso es algo que están analizando los servicios jurídicos.

UPN pide dimisión de Chivite

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha pedido a María Chivite que dimita "si se demuestra que ha adjudicado las obras de Belate a la empresa de Cerdán". La presidenta navarra ha respondido a la petición de los regionalistas señalando que "la presidenta Chivite no adjudica obras, ni nada ha tenido que ver en el proceso, lo hacen las mesas de contratación bajo control legal, los altos cargos jamás intervienen en los procesos de adjudicación". Respecto a si había hablado sobre esta empresa-Servinabar, con Santos Cerdán, ha manifestado que no tiene recuerdo de que le hablara de ella y que a las reuniones fueron con la empresa.

Traicionada por Cerdán

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que el pasado jueves se mostraba desolada tras conocerse el informe de la UCO y la presunta implicación de Santos Cerdán, ha afirmado que su sentimiento es "de profunda indignación". "Me siento totalmente traicionada personal y políticamente y aquí hablo como presidenta del Gobierno, como secretaria general del PSN, como navarra y como María Chivite", ha señalado. La jefa del ejecutivo, que no ha hablado con Cerdán en los últimos días, ha señalado que su cambio de posicionamiento en torno al exsecretario de Organización del PSOE se debe a "ese documento en el que parece ser que es propietario -de Servinabar- y a los audios, las transcripciones...; mi actitud es otra, claramente".