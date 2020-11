Mario Urrea (CHS) insiste en que con la protección del acuífero va a ser "inflexible"

El Presidente de la CHS, Mario Urrea, ha transmitido al consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, "el compromiso ineludible" del organismo de cuenca para mejorar la situación de la masa de agua subterránea Campo de Cartagena tanto en su aspecto cuantitativo como químico lo que subsidiariamente influirá en la situación del Mar Menor a medio plazo. "Con la protección del acuífero voy a ser inflexible" dice Urrea.

El presidente del organismo de cuenca también ha trasladado al consejero Luengo que es absolutamente imprescindible que una entidad de certificación independiente inspeccione y verifique las prácticas agrarias en el Campo de Cartagena como sucede en la industria.

Urrea ha recordado al consejero Luengo que en pocos días, a principios de noviembre, expira el plazo de tres meses dado para implementar en la denominada Zona 0 del campo de Cartagena un sistema de monitorización del uso y la aplicación del agua de riego en los cultivos leñosos, ya que para el resto de plantaciones hortícolas las medidas cautelares establecen que en la zona 0 (menos de 1500 metros del Mar Menor) está completamente prohibida la aplicación de ningún tipo de fertilización orgánica o inorgánica.

"En un plazo máximo de tres meses para las explotaciones ubicadas en la Zona 0 y de seis meses para la Zona A2, cada explotación agraria dispondrá de dispositivos para la medición del volumen de agua de riego aplicado por sector y una monitorización a partir de sensores, del contenido y/o potencial matricial del agua en el suelo (disponibilidad de agua para el cultivo)" dicen las medidas cautelares aprobadas por la Junta de Gobierno de la CHS y publicadas en el BOE el pasado 1 de agosto.

"Preguntaremos a la Comunidad Autónoma si han implementado ese sistema de monitorización a partir de sensores y si no lo han hecho daremos traslado de ello al Ministerio de Transición Ecológica" explica Urrea.

El pasado mes de julio la Comisión Europea emitió un dictamen motivado urgiendo a adoptar medidas de refuerzo de las buenas prácticas agrarias en el Campo de Cartagena. En concreto, la Comisión Europea dijo que, independientemente de las leyes aprobadas en 2018 y 2019 por la Asamblea Regional, "no han sido suficientes para revertir el estado de la masa de agua en cuanto a la contaminación de nitratos".

Urrea ha recordado que "se han aprobado tres leyes del Mar Menor en dos años que no serán eficaces mientras no se controle su aplicación".

Sobre la extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del acuífero, Mario Urrea ha informado de que se encuentra en tramitación tanto la información pública como la tramitación de evaluación ambiental del colector de vertido cero al Mar Menor norte. "Pero antes de acometer ninguna obra debe constatarse que no se siguen introduciendo nitratos en el acuífero" subraya Urrea en referencia a declaraciones recientes del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Morán declaró a Datadista “vamos a poner en marcha todos los mecanismos de minimización de aportes (de nutrientes al Mar Menor) y, cuando tengamos cuantificado lo que se puede conseguir, veremos si se necesita esta infraestructura, si no se necesita, si es de esta envergadura o de una envergadura menor”. El colector norte que exige el gobierno regional de Murcia es una obra incluida en el Plan Vertido Cero presupuestada en más de 70 millones de euros, con 55 kilómetros de tuberías, estaciones de bombeo, balsa de regulación y un emisario al Mediterráneo.

El consejero Luengo, tras la reunión con Urrea, ha denunciado el abandono por parte del Ministerio del proyecto del colector de vertido cero al Mar Menor Norte. "No podemos olvidar que hace solo un año, durante la campaña electoral, el presidente Sánchez y cinco de sus ministros vinieron al Mar Menor y prometieron trabajo, inversiones y proyectos para recuperar su mejor estado” dice Luengo y agrega “el tiempo pasa y la realidad es bien diferente, ya que no sólo no cooperan con el resto de administraciones y afrontan sus competencias en la recuperación del ecosistema, sino que además guardan en el cajón los proyectos que ya se estaban tramitando”.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha presentado duras alegaciones al colector norte del Mar Menor del que "supondrá el vertido de entre 600 y 2.400 toneladas anuales de nitratos al Mediterráneo".

Para Ecologistas en Acción se trata de un proyecto de "final de tubería" que "solo persigue dar más agua al regadío intensivo del Campo de Cartagena". Advierte de que el colector norte "puede suponer sanciones europeas e incluso la apertura por la vía penal de denuncias por posible delito ecológico, en el caso de impactos ambientales más graves".

El PP de la región de Murcia ha exigido a la CHS la suspensión de las medidas cautelares a aplicar en el campo de Cartagena para proteger el acuífero. El parlamentario, Joaquín Segado, ha dicho que son "medidas innecesarias y redundantes" porque ya existe la Ley de Protección Integral del Mar Menor aprobada en la Asamblea Regional.