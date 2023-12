Malva el artista murciano que lo peta en España

Malva es el 'alter ego' de Carlos un joven compositor murciano, que bebe de la parte más Glam del Rock pero manteniéndose dentro del círculo del Pop.

Estamos conociendo a uno de los artistas más jóvenes, sólido, audaz, cautivador y vibrante de los aparecidos en nuestro país. Un músico pleno y rotundo que después de recorrer el circuito de salas de norte a sur con su banda, nos presenta el tercer sencillo de esta su nueva andadura, titulado 'Por Lo Que Cuentan', donde se sincera y reivindica.

Hecho en Murcia para el mundo

Grabado en la casa estudio 'Arde el Arte' en su Murcia natal, con la producción Ricardo Ruipérez (M-Clan) y la colaboración de Mario Vigara (Kuve) y Raúl De Lara (Viva Suecia), el resultado no puede ser más espectacular. Un sonido más contundente y poderoso que en anteriores ocasiones, una instrumentación sencilla pero plena de detalles y armonías y una melodía exultante y contagiosa, abrazan a la personal voz de Carlos en este tema donde en propia persona nos habla de una manera directa y emocionalmente sincera de quién es y de su día a día como artista, una gran letra para una canción donde se está reescribiendo un Pop-Rock nuevo e innovador en nuestro idioma. No trates de ponerle etiquetas porque no es el Rock que conoces, no es el Pop que conoces, no es nada de lo que conoces, pero vas a reconocer lo mejor de todo, dentro de esta canción y este artista. Es Malva!

Malva, Por lo que cuentan