Las farmacias refuerzan su papel clave en la detección precoz del cáncer colorrectal y de cérvix

¿Sabías que el 80% de los cánceres detectados por los programas de cribado se encuentran en estadio temprano? Fuera de estos programas, esa cifra cae al 36%. La diferencia es enorme, y la solución, en muchas ocasiones, empieza en tu farmacia.

En la Región de Murcia, las farmacias son mucho más que el lugar donde recoges el kit. El farmacéutico te explica cómo tomar bien la muestra -porque una muestra mal recogida puede invalidar el resultado-, registra los datos del paciente, hace seguimiento del proceso y resuelve tus dudas en cada paso.

Hablamos de dos pruebas sencillas, gratuitas y que puedes hacer en casa, una para detectar sangre oculta en heces en el caso del cáncer colorrectal, y una autotoma vaginal para identificar el virus del papiloma humano en el cribado de cérvix.

El COFRM trabaja coordinado con la Consejería de Salud para que estos programas lleguen a toda la población. Y la farmacia, como parte de la atención primaria, es la puerta de entrada más cercana.

La prevención está a tu alcance. Consulta en tu farmacia.