Pedro León: "Agustín Ramos ha sido una de las mejores noticias del Real Murcia"

Es el estandarte del Real Murcia en la 2022-23 en Primera Federación. Lo sabe. Pedro León Sánchez, a sus 35 años, no se esconde y abraza la responsabilidad de liderar un club centenario como el grana. El muleño ha jugado en los mejores equipos del mundo y no debe venirle grande esta etapa en la capital del Segura.

León se ha encontrado una liga "más igualada" de lo que se esperaba y sabe que tendrán que trabajar duro para revertir la última derrota ante el Barcelona B. Eso sí, es consciente de la "ilusión que hay en la ciudad" por el proyecto y quieren ganar de una vez por todas como local para "agradar a todos ellos", aunque no lo llamaría ansiedad".

El jugador muleño valora al presidente

"Durante la pretemporada me di cuenta de lo que el Murcia despertaba en la gente, venir aquí me hizo tener responsabilidad para ayudar al club", reconoce el de Mula, que se fue con una entidad que ascendía a Primera División y estaba saneada. "Mientras he estado fuera no ha sido un club ejemplar, pero cuando vine comprobé las ganas que tenían de hacer las cosas y las noticias que están entrando de última hora confirman lo que me prometieron", determina el centrocampista.

Pedro León, además, es un aficionado más de la entidad pimentonera: "Como murcianista que soy reconozco que en los últimos años jamás se ha pensado en lo deportivo únicamente y eso afectaba al vestuario. Aquí no habían jugadores multimillonarios y el retraso de las nóminas les perjudicaba", apunta.

Me siento más querido en el Real Murcia que en el Real Madrid

Eso sí, sabe que ahora las cosas van por buen camino: "La llegada de Ramos ha sido una de las mejores noticias del club. Le ha dado tranquilidad. No sé cómo está el tema de Felipe Moreno, pero es otra buena noticia", afirma el jugador que valora muy positivamente a Agustín Ramos, actual presidente.

Por último, destaca una vivencia que no ha dejado indiferente a nadie: "Me he sentido más querido aquí como jugador del Real Murcia en esta segunda etapa, que en Madrid siendo jugador del Real Madrid. Eso habla de la magnitud del equipo. Siempre he oído hablar del Murcia aunque en los últimos años por desgracia ha sido para mal", finaliza un Pedro León que desata pasiones en el Enrique Roca.