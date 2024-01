Enol Coto, nuevo fichaje del Real Murcia: “Vengo a un buen proyecto”

El lateral diestro aterriza en Murcia cedido por el Sporting de Gijón hasta final de temporada. Javi Recio, el director deportivo, ha alabado a Enol como un futbolista que dará “equilibrio en las diferentes fases del juego” y que ya el año pasado tuvo experiencias fuera de su club con el Racing de Ferrol, donde fue importante.

Coto, por su parte, ha reconocido que viene a un “buen equipo y proyecto, así como un club mediático” y que es importante contar con un “buen vestuario”. El cedido al club grana reconoce que ha obtenido referencias de jugadores como Pumar, Héber Pena o Diego Rivas, y que “siempre hablaron muy bien de la ciudad y del equipo”.

Enol ha tenido que salir de la entidad gijonesa de Segunda División en busca de minutos. “Ha sido una temporada difícil donde no he tenido hueco y tanto el entrenador como yo entendimos que era lo mejor”, asume el diestro.

Por último, asegura que lo importante es centrarse en “jugar y hacerlo bien” en un sitio donde “hay equipo” y tienen que hacerse “fuertes en casa”, sentencia en su presentación.

Recio tiene aún trabajo por delante con salidas y llegadas

El director deportivo del Real Murcia ha reconocido en rueda de prensa posterior a la presentación que está pendiente de la salida de Zalaya y Sergio Santos. Respecto al lateral porque quieren buscarle un sitio con más minutos, mientras que con el central porque Pablo Alfaro ha pedido reducir la plantilla. El propio Javi Recio ha admitido que buscan un extremo izquierdo y un lateral izquierdo, aunque reconoce que “dependerá de lo que aparezca el mercado” para barajar otras posiciones.

Recio, por otro lado, ha indicado que tanto Rodri Ríos como Iker Guarrotxena “han pedido salir” aunque no tienen el tema fácil: “No tengo ofertas en el mercado por Rodri. No voy a dejarlo salir si no tengo recambio de lo mejore y eso lo veo difícil”, apunta.

Respecto a la noticia adelantada por ONDA CERO sobre la oferta de Totti por el Antequera, con la negativa grana y la propuesta de renovación, Javi Recio ha sido contundente: “Queremos ascender con el filial y Totti es importante. Va a seguir con el Imperial y va a tener opciones con el primer equipo si se da el caso porque queremos contar con él en el futuro”.

[[H3:‘Totti’, una herramienta que puede aprovechar Alfaro para el primer equipo]]

En cuanto a los nombres propios, se ha puesto encima de la mesa la situación de Aquino, por el que se preguntó sin lanzar oferta pero “hay que pasar por caja”, y obadtro de los nombres propios es Álex Rubio. Recio, también ha querido lanzar un mensaje al futbolista. “Debe de ser consciente de dónde está y de dónde viene. Se lo ha ganado, pero tiene mucha juventud y debe aprovechar los minutos que le den. Llaman y preguntar por él porque está aquí, pero no quiere salir y hay que transmitirle paciencia”, determina.

En definitiva, el responsable deportivo pimentonero admite que “no han cumplido las expectativas”: “Se ilusionó muchísimo a la gente, pero tuvimos que cambiar de entrenador, pero tampoco hemos surtido efecto”. Quedan muchos días de mercado de fichajes y, como siempre, el Real Murcia tendrá muchos movimientos de fichas hasta el cierre del mismo.