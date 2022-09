Sergio Cortés: "El inicio no ha sido el ideal en el UCAM Murcia, pero esto es muy largo"

El UCAM ha empezado con tres puntos de nueve en Segunda Federación. No ha sido el inicio deseado para los universitarios, que se marcan como objetivo 'sine qua non' estar arriba. En cualquier caso, Sergio Cortés, jugador del club murciano, recuerda que "el inicio no ha sido como queríamos, pero sabemos que esto es muy largo".

Después de la derrota "dura" que sufrió la entidad para Cortés, recuerda el deportista que "todavía quedan 31 jornadas y nos tenemos que exigir". Escucha la entrevista aquí.