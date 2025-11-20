Onda Cero reúne a cien golfistas en La Manga Club para la XXII Final Nacional de su Circuito de Golf

Onda Cero reunirá a cien golfistas de toda España el sábado 29 de noviembre en los recorridos de La Manga Club, donde se disputará la XXII Final Nacional de su Circuito de Golf. A la cita llegan los campeones de los torneos celebrados por las emisoras locales y provinciales de la cadena, que se jugarán en la Región de Murcia el título nacional del año.

El campeonato, acreditado por la Real Federación Española de Golf, se celebrará con todas las exigencias reglamentarias de la disciplina y refuerza el papel de la Región como destino de referencia para el turismo deportivo vinculado al golf.

Tres años de final en la Región de Murcia

Durante la presentación, celebrada en el restaurante Cuarentaytrés del puerto de Cartagena, el director regional de Onda Cero, Bernardo Samper, anunció el acuerdo alcanzado con Grand Hyatt La MangaClub Golf & Spa, que garantiza que la final nacional se dispute en estas instalaciones durante, al menos, las próximas tres ediciones, hasta 2027.

Este compromiso fija en el calendario deportivo murciano una de las grandes citas del golf amateur español y permite consolidar la relación entre la cadena y uno de los complejos de golf más prestigiosos de Europa.

Un resort con sello de excelencia

El director general de Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, Ángel Holgado, recordó que el complejo ha sido reconocido como mejor resort de golf de Europa en 2023 y mejor resort de deportes de España en 2024, distinciones que avalan su elección como sede de la final.

La combinación de campos de primer nivel, alojamiento cinco estrellas y servicios especializados convierte la cita de Onda Cero en un escaparate idóneo para proyectar la imagen de la Región de Murcia entre jugadores, acompañantes y operadores del sector.

Cartagena, epicentro del turismo deportivo

El concejal de Deportes de Cartagena, José Martínez Hernández, subrayó que la llegada de la final de Onda Cero sitúa a la ciudad ante "uno de los mayores eventos de golf en toda España", fruto -remarcó- de la apuesta municipal por la alianza entre deporte y turismo y de la colaboración con la Dirección General de Deportes, las empresas y las entidades implicadas.

En la misma línea, el director general de Deportes, Francisco Sánchez, encuadró esta cita dentro de un calendario regional que este año suma más de 150 eventos nacionales e internacionales, la mayoría con Cartagena como escenario. Recordó además que el Plan de Turismo Deportivo de la Región de Murcia, dotado con más de 4 millones de euros, y el impacto económico del turismo de golf, cifrado en 617 millones de euros -un 10% del total nacional-, explican la apuesta por atraer competiciones como esta final.

Despliegue especial de programación en directo

Con motivo de la XXII Final Nacional de Golf Onda Cero, la cadena ha diseñado un amplio despliegue de programas en directo desde Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, que convertirá el complejo en un gran estudio de radio durante toda la semana del torneo:

Programación regional

El programa Más de uno Región de Murcia, con Julián Vigara, se emitirá en directo desde La Manga Club del martes 25 al viernes 28 de noviembre, en su horario habitual de 12:20 a 14:00 h.

La emisión especial permitirá contar, día a día, el ambiente previo de la final, el testimonio de los jugadores y el impacto del torneo en el destino.

Programas nacionales

El viernes 28 de noviembre, de 15:00 a 19:00 horas, el programa nacional Por fin, con el periodista Jaime Cantizano, se realizará también desde Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, acercando a toda España la realidad del golf y del turismo en la Región de Murcia.

El fin de semana, los días sábado 29 y domingo 30 de noviembre, será el turno de Gente Viajera, con Carles Lamelo, que emitirá en directo desde el complejo, poniendo el foco en la oferta turística, gastronómica y cultural de la zona y reforzando la proyección nacional e internacional de la Costa Cálida.

Este dispositivo convierte la final de golf no solo en un gran evevento deportivo, sino también en una gran operación de comunicación y promoción del destino.

Llamamiento a los aficionados

Onda Cero anima a los aficionados al golf y al público en general a acercarse a La Manga Club el próximo 29 de noviembre para seguir de cerca una final en la que participarán los campeones de los torneos organizados por las emisoras de la cadena en todo el país.

La presentación contó también con la presencia de Beatriz Sánchez del Álamo, concejal de Turismo de Cartagena;Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria; Esperanza Nieto, gerente del Consorcio de La Manga; y el empresario José Ángel Díaz, entre otros representantes institucionales y del sector turístico y empresarial.

Claves de la XXII Final Nacional de Golf Onda Cero