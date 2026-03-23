El Club Marsopa firma un campeonato histórico en Valladolid con 23 medallas y ocho récords de España

El Club Marsopa de Salvamento y Socorrismo ha firmado este fin de semana una actuación extraordinaria en el Campeonato de España Máster de Piscina, celebrado en Valladolid, donde logró un total de 23 medallas -15 de oro, 4 de plata y 4 de bronce- y además batió ocho récords de España. Un balance que sitúa al club murciano entre los grandes protagonistas del campeonato y que confirma el excelente momento que atraviesa la entidad.

En una entrevista en Onda Cero, su entrenador, Raúl González, reconoció que el equipo ha regresado con «muy buenas sensaciones» y con ambición para seguir compitiendo al máximo nivel. No dudó, además, en señalar que esta temporada está siendo una de las más importantes de la historia del club, gracias al rendimiento de nadadores de gran nivel en distintas categorías.

Un éxito construido a base de esfuerzo y constancia

Detrás de los resultados, explicó González, hay muchas horas de trabajo, disciplina y sacrificio. El entrenador recordó que se trata de una especialidad muy exigente y, a menudo, poco visibilizada, pese al alto nivel de preparación que requiere. De hecho, algunos deportistas compaginan la natación y el salvamento deportivo con dobles sesiones de entrenamiento, una por la mañana y otra por la tarde, además de sus estudios y responsabilidades personales.

El técnico murciano conoce bien ese camino. Tras competir durante años en campeonatos nacionales e internacionales, tuvo que retirarse por un percance. Tiempo después regresó al deporte como entrenador con una idea clara, levantar un proyecto sólido, sacar nuevas promesas y consolidar un club competitivo. Ese trabajo sostenido en el tiempo empieza ahora a traducirse en resultados de gran calibre.

Uno de los mensajes más claros que dejó Raúl González durante la entrevista fue la falta de apoyo con la que convive el club. Según explicó, la participación en este campeonato ha sido asumida prácticamente por completo por los propios deportistas, que han tenido que costear desplazamientos y gastos derivados de la competición.

La situación resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que el Club Marsopa cuenta con nadadores de gran proyección e incluso con deportistas que han pasado por la selección española absoluta. Aun así, las ayudas siguen siendo, en palabras del entrenador, inexistentes o muy escasas.

La cantera, la clave para seguir creciendo

Pese a las dificultades, el club mantiene intacta su apuesta por la base. El entrenador defendió la importancia de que los más pequeños vean que desde Murcia también se puede competir y destacar a nivel nacional. Más allá de las medallas, insistió en que el objetivo principal pasa por formar deportistas, crear grupo y hacer que niños y jóvenes disfruten del camino.

Valencia, siguiente parada para un club que no se detiene

Después del éxito cosechado en Valladolid, el Club Marsopa ya mira a su próximo reto. El siguiente fin de semana estará en Valencia, donde dos deportistas del club -una nadadora infantil y otra cadete- competirán en el Campeonato de España.

El equipo murciano no se detiene. Valladolid ha sido una demostración del nivel alcanzado, pero también un aviso de lo que puede seguir llegando.