Estos son los ganadores del Torneo de Golf Onda Cero Región de Murcia 2025

El Torneo de Golf Onda Cero Región de Murcia vivió una edición vibrante el pasado 24 de octubre en el Campo Sur del Grand Hyatt La Manga Golf & Spa. La jornada reunió a 115 jugadores en competición y más de 150 invitados, entre patrocinadores, autoridades y aficionados, en un evento que combinó deporte y radio con sello murciano en un escenario de primer nivel. Este mismo enclave volverá a ser protagonista muy pronto: el próximo 29 de noviembre acogerá la Final Nacional del Circuito Onda Cero 2025.

Ganadores en Murcia

Bajo el formato stableford individual, estos fueron los campeones y clasificados para la 'final nacional':

1ª Categoría

José Antonio Hernández Cañadas - 1º (clasificado para la final)

- 1º (clasificado para la final) Sergio Esteban Berrocal - 2º

- 2º Jesús Martínez Lozar - 3º

2ª Categoría

Francisco Antonio González García - 1º (clasificado para la final)

- 1º (clasificado para la final) Salvador López Sánchez - 2º

2º Francisco Javier Fernández Montoya - 3º

3ª Categoría

Jesús Martínez Moreno - 1º (clasificado para la final)

- 1º (clasificado para la final) Antonio García Conesa - 2º

- 2º Tomás Mengual Martínez - 3º

Scratch

Emilio Pérez Ferrer - Campeón (clasificado para la final)

Nota: según los criterios del circuito, el campeón Scratch no acumula premio en categoría, lo que explica la composición final de los podios.

Un entorno que suma

El Grand Hyatt La Manga Golf & Spa volvió a ofrecer un marco de lujo para la competición. El Campo Sur se presentó en condiciones óptimas y la organización permitió disfrutar de una jornada fluida, competitiva y, por momentos, épica.

Próxima parada: Final Nacional - 29 de noviembre

Los campeones murcianos se unirán a los ganadores de otras comunidades para disputar el título en la Final Nacional del Circuito Onda Cero 2025, que se celebrará el sábado 29 de noviembre en el mismo escenario: el Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa.