Universo Maite

El Rey Melchor pide a los niños de Murcia un gesto muy especial la noche de Reyes

El Rey Melchor interviene en Universo Maite en una entrevista en exclusiva para Onda Cero.

Julián Vigara

Murcia |

Melchor, Rey Mago I imagen: IA

La magia de la Navidad se ha colado estos días en las ondas de Universo Maite con una entrevista muy especial a Rey Melchor, que ha querido dirigirse directamente a los niños y familias de Murcia desde el lejano Oriente. Un mensaje cargado de emoción, cercanía y valores, en el que Melchor ha vuelto a mostrar su vínculo con la ciudad y con la forma tan especial en la que los murcianos viven estas fechas.

Durante la conversación, el Rey Mago lanzó una propuesta que ya ha despertado ilusión en muchos hogares: pedir a los niños que, en la noche de Reyes, dejen bajo el árbol o junto al Nacimiento un pequeño trocito de roscón de Confitería Maite que es su favorito, como gesto de hospitalidad hacia Sus Majestades. Una iniciativa simbólica que conecta tradición, fantasía y participación familiar.

El espacio se completó con la intervención de Juan Carlos Hernández, responsable de Confitería Maite, quien explicó cómo se vive en el obrador la recta final hacia el 6 de enero y de qué manera se elabora el Roscón de Reyes, un dulce artesanal ligado a la memoria, la infancia y las celebraciones en familia.

Una entrevista pensada para escuchar con calma, compartir con los más pequeños y dejarse llevar por la ilusión previa a la noche más mágica del año.

