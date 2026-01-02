El Rey Melchor pide a los niños de Murcia un gesto muy especial la noche de Reyes

LEER MÁS Universo Maite desvela la evolución de la decoración navideña

La magia de la Navidad se ha colado estos días en las ondas de Universo Maite con una entrevista muy especial a Rey Melchor, que ha querido dirigirse directamente a los niños y familias de Murcia desde el lejano Oriente. Un mensaje cargado de emoción, cercanía y valores, en el que Melchor ha vuelto a mostrar su vínculo con la ciudad y con la forma tan especial en la que los murcianos viven estas fechas.

Durante la conversación, el Rey Mago lanzó una propuesta que ya ha despertado ilusión en muchos hogares: pedir a los niños que, en la noche de Reyes, dejen bajo el árbol o junto al Nacimiento un pequeño trocito de roscón de Confitería Maite que es su favorito, como gesto de hospitalidad hacia Sus Majestades. Una iniciativa simbólica que conecta tradición, fantasía y participación familiar.

El espacio se completó con la intervención de Juan Carlos Hernández, responsable de Confitería Maite, quien explicó cómo se vive en el obrador la recta final hacia el 6 de enero y de qué manera se elabora el Roscón de Reyes, un dulce artesanal ligado a la memoria, la infancia y las celebraciones en familia.

Una entrevista pensada para escuchar con calma, compartir con los más pequeños y dejarse llevar por la ilusión previa a la noche más mágica del año.