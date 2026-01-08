Historia de la publicidad: cuando todo valía… y hoy sería impensable

A través de piezas hoy imposibles de emitir (desde amas de casa perfectas asociadas a refrescos, detergentes o cocinas "para ellas", hasta médicos recomendando fumar o mensajes abiertamente machistas como "Soberano, cosa de hombres"), el podcast repasa cómo la publicidad reflejaba y reforzaba los valores de su tiempo. Tampoco faltan iconos de la cultura popular como el Primo de Zumosol o campañas que hoy provocarían una tormenta en redes sociales.

Un análisis ameno y crítico que invita a reflexionar sobre cuánto ha cambiado la sociedad… y cuánto ha tenido que cambiar la publicidad para adaptarse a ella. Escucha el podcast completo y redescubre anuncios que marcaron una época y que hoy solo pueden entenderse desde la historia.