Con Nacho Tomás

Historia de la publicidad: cuando todo valía… y hoy sería impensable

En la sección Historia de la publicidad, el experto en marketing y director de N7 Agencia de Publicidad, Nacho Tomás, nos propone un viaje tan fascinante como incómodo a los anuncios de los años 60, 70 e incluso 80. Una época en la que la creatividad no conocía límites… ni filtros sociales, éticos o sanitarios.

Julián Vigara

Murcia |

Nacho Tomás, director de N7 agencia de publicidad, comunicación y marketing online

A través de piezas hoy imposibles de emitir (desde amas de casa perfectas asociadas a refrescos, detergentes o cocinas "para ellas", hasta médicos recomendando fumar o mensajes abiertamente machistas como "Soberano, cosa de hombres"), el podcast repasa cómo la publicidad reflejaba y reforzaba los valores de su tiempo. Tampoco faltan iconos de la cultura popular como el Primo de Zumosol o campañas que hoy provocarían una tormenta en redes sociales.

Un análisis ameno y crítico que invita a reflexionar sobre cuánto ha cambiado la sociedad… y cuánto ha tenido que cambiar la publicidad para adaptarse a ella. Escucha el podcast completo y redescubre anuncios que marcaron una época y que hoy solo pueden entenderse desde la historia.

