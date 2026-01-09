Heteroflexible: cuando te defines como heterosexual, pero el deseo dice otra cosa

¿Qué ocurre cuando alguien se identifica como heterosexual, pero reconoce que su deseo no siempre va en una sola dirección? El espacio Sexo sentido de Onda Cero dedica su edición de hoy a la heteroflexibilidad, una forma de vivir la sexualidad que muchas personas experimentan, aunque pocas se atrevan a verbalizar.

El doctor en Sexología Jesús Rodríguez, de ISEMU, y la sexóloga Eva Camacho, de La Eroteca, analizan este fenómeno a partir de testimonios reales y preguntas de oyentes que hablan de atracciones puntuales, fantasías que se viven en silencio y miedos a que una experiencia o un deseo "lo cambie todo".

Durante el programa se abordan cuestiones como la presión social, el peso de las etiquetas, la vivencia de la heteroflexibilidad dentro de la pareja y la diferencia entre deseo, fantasía y conducta. Un espacio directo y sin juicios que invita a escuchar y a preguntarse hasta qué punto nuestra sexualidad es más flexible de lo que creemos.