La IA entra en la intimidad: ChatGPT como asistente emocional y sexual

La inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta puramente técnica para instalarse en un territorio mucho más íntimo: el de las relaciones personales, el flirteo y la sexualidad. De cara a 2026, uno de los usos emergentes más llamativos es el de ChatGPT como apoyo emocional y comunicativo antes de una cita o dentro de la relación de pareja.

Diversos estudios y análisis recientes sobre el uso de la IA generativa señalan que más del 40 % de los usuarios la emplean para cuestiones relacionales. Entre los usos más habituales se encuentran ensayar conversaciones delicadas, mejorar la comunicación sexual con la pareja, trabajar la autoestima o reducir la ansiedad previa a un encuentro afectivo. En este ecosistema, ChatGPT se ha convertido en la herramienta más utilizada.

Lejos de centrarse en contenidos explícitos, la mayoría de estas interacciones tienen un marcado componente psicológico y emocional: aprender a poner palabras a deseos y fantasías, explorar escenarios de role play no explícito, ganar seguridad personal o reflexionar sobre límites y expectativas en un entorno percibido como privado y libre de juicio.

Este fenómeno refleja un cambio sociocultural profundo. La inteligencia artificial comienza a ocupar un espacio que antes se compartía con amistades cercanas, revistas especializadas o búsquedas anónimas en internet, funcionando ahora como un auténtico "laboratorio emocional" donde muchas personas ensayan cómo relacionarse mejor con los demás… y consigo mismas.

No obstante, los expertos insisten en la importancia de un uso responsable. La IA no sustituye la intimidad humana ni la terapia profesional, pero sí puede actuar como una herramienta complementaria si se utiliza con criterio, conciencia de sus límites y sin generar dependencia emocional.

Esta nueva realidad es analizada en Sexo Sentido por el doctor en sexología de ISEMU, Jesús Rodríguez, y la sexóloga de La Eroteca, Eva Camacho, quienes abordarán cómo la inteligencia artificial está influyendo en la forma en la que nos comunicamos, deseamos y vivimos nuestra sexualidad.