Enfermería advierte de los riesgos ocultos de las dietas milagro tras el verano

Septiembre reaviva cada año la misma tentación, perder en pocas semanas los kilos ganados durante el verano. En ese contexto vuelven a proliferar las llamadas dietas milagro, propuestas de resultados rápidos que, según ha explicado en Tiempo de enfermeras la enfermera especialista en nutrición Toñi Zomeño, comprometen la salud sin ofrecer beneficios duraderos.

Qué es una dieta milagro y por qué sigue teniendo éxito

Según ha explicado Zomeño, una dieta milagro es aquella muy restrictiva, centrada en eliminar nutrientes necesarios para el organismo con el objetivo de lograr un resultado en muy poco tiempo, casi como indica su nombre. Ese resultado inmediato rara vez es posible sin un esfuerzo sostenido, de ahí que estas dietas ofrezcan, en sus palabras, "un resultado momentáneo" que no se traduce en una mejora real de la calidad de vida.

Los riesgos: desnutrición calórica y proteica

Esa restricción provoca, ha advertido la especialista, una desnutrición calórica y, en muchos casos, también proteica, que obliga al organismo a compensar las carencias que se le imponen. Frente a ese desequilibrio, Zomeño defiende mantener un equilibrio constante entre hidratos de carbono, grasas y proteínas, permitiendo algún exceso puntual en fechas señaladas sin que eso comprometa la salud el resto del año.

Ni quemagrasas ni ayunos forzados

Sobre los productos que prometen eliminar los excesos del verano, la enfermera se ha mostrado tajante, su eficacia y su interés para la salud "quedan en muy mal lugar". A su juicio, la clave no está en recurrir a un quemagrasas, sino en no incorporar un exceso de grasas a la dieta desde el principio.

Saltarse comidas tampoco es, según la especialista, una opción recomendable. Zomeño defiende un mínimo de tres tomas diarias (cinco en casos de diabetes u otros problemas de salud), cada una con su aporte proteico. Sí aconseja adelantar la cena a la franja de las ocho o las nueve de la tarde para favorecer un "ayuno fisiológico" nocturno, distinto del ayuno forzado que imponen las dietas restrictivas.

Batidos, zumos y dietas de un solo alimento, también desaconsejados

Las dietas basadas únicamente en batidos, zumos o un solo grupo de alimentos reciben el mismo rechazo por parte de la especialista. "Nuestro cuerpo no entiende de gustos personales, de ideas o de una dieta que nos promete algo", ha señalado, recordando que el organismo necesita el aporte conjunto de vitaminas y minerales que solo ofrece una alimentación variada.

El consejo: ponerse en manos de un profesional

Zomeño ha recomendado acudir siempre a un profesional, una enfermera puede orientar sobre una dieta mediterránea, mientras que los regímenes muy específicos requieren la supervisión de un nutricionista. La especialista ha resumido su mensaje asegurando que "no se trata de hacer una dieta para adelgazar, sino de aprender a regular nuestra alimentación para mantener la salud", y ha advertido de que las dietas milagro ofrecen resultados rápidos a costa de un "efecto rebote tremendo".

Puede escucharse la entrevista completa con Toñi Zomeño, enfermera especialista en nutrición, en el audio de esta noticia.