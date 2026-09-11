Sexo sentido

Ni pesas ni Viagra: la clave está en un músculo que nadie entrena

Jesús Rodríguez y Eva Camacho explican por qué el cardio y el suelo pélvico hacen más por la vida sexual que cualquier rutina de fuerza

Julián Vigara

Murcia |

Sexólogos, Jesús Rodríguez y Eva Camacho

En Sexo sentido, Jesús Rodríguez (Instituto Sexológico Murciano) y Eva Camacho (La Eroteca) desmontan una creencia muy extendida en cualquier gimnasio, el músculo no correlaciona con la erección. Ganar volumen, explica el Dr. en sexología de ISM, Jesús Rodríguez, no garantiza nada si se descuida la salud cardiovascular, la verdadera base de la función sexual masculina.

El cardio, no las pesas, marca la diferencia real (el ejercicio aeróbico mejora el riego sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos, mientras que una dieta baja en grasas mantiene las arterias limpias). El tabaco, en cambio, juega en contra.

La sección también se aborda el papel del suelo pélvico. A diferencia de la mujer, el hombre suele presentar más hipertonía que hipotonía, así que entrenarlo sin criterio puede ser contraproducente. Los expertos sexólogos, además, analizan curiosidades como el método «Bliddo» (creado por Irina Pichaikina) o el efecto de doble filo del ciclismo sobre la zona perineal.

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