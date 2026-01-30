Cómo es y cómo actuar ante una fractura de pene

Ocurre en plena erección, provoca dolor inmediato y genera una reacción casi automática de miedo y silencio. La fractura de pene es una urgencia médica y saber cómo actuar en los primeros minutos resulta determinante.

En este episodio de Sexo sentido, el Dr. Leandro Reina, urólogo del Hospital Morales Meseguer, explica de forma clara qué señales indican que se ha producido una fractura, qué debe hacerse de inmediato y qué errores son los más habituales cuando se retrasa la consulta médica.

Junto a él, los colaboradores habituales del espacio, los sexólogos Jesús Rodríguez, de ISEMU, y Eva Camacho, de La Eroteca, abordan el impacto emocional de este tipo de lesiones, la vergüenza que frena a muchos hombres y las consecuencias que puede tener no actuar a tiempo en la vida sexual y de pareja.