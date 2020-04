La CARM da a entender que no hará nada con los regadíos ilegales entorno al Mar Menor

El informe sobre el estado de situación del Mar Menor y las actuaciones previstas por la Administración General de Estado fechado el pasado 13 de abril, recoge que en la Junta de Gobierno de la CHS del pasado 26 de febrero “el consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, manifestó que la CARM no iba a acometer ninguna actuación en orden a que las fincas denunciadas por la confederación se transformaran en secanos mientras la resolución sancionador no fuera firme, y por lo tanto dio a entender que por parte de la CARM no se realizaría actuación alguna en esta materia a corto plazo”. El consejero Luengo no aclaró si se refiere a resolución firme, una vez resuelto el recurso de reposición al que tienen derecho los expedientados, o a sentencia firme en la vía judicial lo que puede llevar años.

Los expedientes sancionadores que cuentan con resolución y que se corresponden con infracciones en el ámbito de influencia del Mar Menor se comunican a la CARM. En conjunto se han remitido 84 expedientes por un total de 1471 hectáreas denunciadas por uso privativo de aguas sin autorización. Además, hay unas 1900 hectáreas con expediente abierto y pendiente de finalizar. Entre la superficie denunciada por riego sin autorización incluyen 635,4 hectáreas de la Comunidad de Regantes Arco Sur. El organismo de cuenca continuará hasta alcanzar la cifra de 9500 hectáreas en expedientes administrativos que dilucidarán su legalidad.

La CHS también está inspeccionando la denominada cota 120 perteneciente a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena donde solo hay 11.220 hectáreas autorizadas, pero se están regando 12.220, 1000 más de las autorizadas.

Además, los inspectores del organismo de cuenca han visitado la desalobradora de Arcos Sur que se encuentra parada al haberle comunicado la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma que no cuenta con autorización de vertido tierra-mar. La Comisaría de Aguas informa de que en breve iniciará el expediente para el precintado de dicha instalación.

Los expedientes abiertos por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor al cierre del año 2019 se elevaron a un total de 93, que casi duplicaron los de 2018.

En lo referente al control de vertidos, la CHS está realizando campañas habituales de control de vertidos de los efluentes de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, así como controles extraordinarios. El número de expedientes sancionadores abiertos al cierre de 2019 por vertido contaminante de agua residual a Dominio Público Hidráulico fue de 135.

Los expedientes sancionador abiertos por la CHS por regadío ilegal en el campo de Cartagena fueron remitidos a la Fiscalía Superior de la Región de que Murcia que archivó porque no vio que de la conducta objeto de los citados expedientes pueda incardinarse en el código penal, pero los remitió al Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia para su unión al procedimiento DP 2750/17 (caso topillo) que es el que conoce las Diligencias Previas seguidas por la contaminación del Mar Menor.

El Ministerio de Transición Ecológica informa de que aportará toda aquella información concreta que desde Fiscalía sea requerida, incluida la que afecta a la aportación de caudales procedentes de la gestión del Trasvase Tajo-Segura.

Mar Menor / Onda Cero

El Ministerio de Transición Ecológica está trabajando en la elaboración de un “Programa verde integrado de actuaciones para la recuperación del Mar Menor que analiza, integra y prioriza las propuestas del Plan de Vertido 0, así como diferentes actuaciones propuestas en el marco de otros trabajos incluidos en la Hoja de Ruta.

Para el ministerio "la recuperación de la laguna requiere de un acción integral y coordinada por parte de diferentes administraciones y sectores socio-económicos y esa intervención debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural que implican a las actividades socio económicas combinadas con otras que incluyan infraestructuras verdes y convencionales".

El informe del ministerio del 13 de abril sobre el “Estado de Situación de las actuaciones previstas por el Estado en el Mar Menor” dice que "las actuaciones prioritarias, identificadas en función de su coste-eficacia, se analizarán en relación con su potencial para acceder a diferentes fuentes de financiación”. Para el ministerio de Transición Ecológica “el compromiso y la viabilidad financiera es el paso urgente y necesario para pasar de la identificación de lo que se debe hacer a los hechos”.

No consta en ningún documento oficial que el Ministerio de Transición Ecológica haya renunciado al plan vertido cero, a lo que ha renunciado es a perpetuar la contaminación del Mar Menor con nitratos en origen según declaraciones a Onda Cero del secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán “la solución al Mar Menor no pasar por desviar la contaminación al Mediterráneo o por hacer más tuberías, sino por dejar de echar nitratos”. Morán apuesta por dejar de contaminar en origen, estabilizar el sistema y entonces acometer las obras que sean necesarias. Morán ha advertido con privar a la CARM de las competencias medioambientales debido a su inacción.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo (PP) dice que el Gobierno de España ha enterrado el ‘Plan Vertido 0’ y renunciado a implicarse en la recuperación del Mar Menor”. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha pedido al ministerio de Transición Ecológica el dragado de las golas en contra de la opinión de los expertos y de la propia Declaración Ambiental de la Estrategia de Gestión Integrada del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor contraria a la entrada masiva en el Mar Menor de agua del Mediterráneo.

Los niveles de salinidad anormalmente bajos en el Mar Menor semejantes al Mediterráneo, está propiciando la invasión de un endoparásito que está infectando y matando las nacras, una especie protegida de bivalvo gigante que había convertido el Mar Menor en su refugio.