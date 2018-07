Condenada pagar la matrícula escolar de su hija tras llevarla a un colegio privado en contra del padre

Así se recoge en una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia que desestima el recurso que la ahora apelante presentó contra la dictada por un Juzgado de Primera Instancia, que rechazó su demanda al exponer que el gasto reclamado no tenía la consideración de extraordinario. El juez añadió que al tratarse un gasto ordinario no usual, el mismo debió haberse consensuado por ambos progenitores, por lo que, al no haber ocurrido así, era ella la que tenía que afrontarlo en exclusiva.

Ante una de las alegaciones expuestas por la madre, la Sala de la Audiencia dice que el hecho de que al iniciar la hija sus estudios decidieran llevarla a un colegio privado concertado, titularidad de una orden religiosa, no significa que al llegar al Bachillerato debiera continuar en el mismo centro, en el que estas enseñanzas no están subvencionadas. La sentencia concluye que "los gastos causados por estudiar el Bachillerato en un centro privado ha sido decisión exclusiva de la madre, por lo que solo ella deberá afrontar los gastos".