Tu Canción Vol. 104 - "A Segunda" - "MÁS DE UNO CARTAGENA" 23/07/20

Con Juan Ignacio Ferrández y Dámaris Ojeda

En "Tu Canción", celebramos el ascenso del F.C.Cartagena a la Segunda división con música como la que nos dejó Andrés Calamaro que dedicó un tema a Maradona, considerado en su día el mejor jugador del Mundo, nos iremos hasta la Eurocopa de 1996 que se celebró en Inglaterra, con el grupo Lightning Seeds y "Football is coming home", el tercer tema lo publico Melendi en 2007 "Me gusta el Fútbol", y como no podía ser de otra forma, terminamos con el Himno del Cartagena de Filiu y Compañia, un tema que nos ha hecho vibrar y saltar antes y después del ascenso. El programa de hoy, va dedicado a toda la Afición, el Club, la directiva al frente Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis por haber apostado por Cartagena y no en el mejor momento,