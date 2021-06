"MÁS DE UNO CARTAGENA", CON DÁMARIS OJEDA

Tu Canción Vol.140 - "Carlos Nuñez", con Juan Ignacio Ferrández

Esta semana recordamos el disco "Mayo Longo", del músico gallego Carlos Nuñez. Un disco que cumple 21 años. Escuchamos temas como "The Moon says hello", "Nana de lluvia", "Astros, fuentes y flores" y "El pozo de aran".