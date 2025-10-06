Vigo acogió los actos centrales del Día de la Policía

Quiso destacar el ministro del interior que frente a los que basan su mensaje político en el incremento de la inseguridad en España ligada a la migración, que los datos y los hechos contradicen este discurso. Baja la delincuencia en España y también en Galicia.

300 agentes desplazados desde distintos lugares de España participaron durante estos días en los actos de celebración del día de policía que vivió hoy su día grande. Entrega de medallas al mérito y recuerdo a los agentes fallecidos en servicio

La celebración, desde la distancia miembros del sindicato policial Jupol reclamaron la dimisión de Marlaska, finalizó con el tradicional desfile de las distintas unidades operativas de la policía nacional.

La ciudad de Vigo ha acogido este jueves el acto central del Día de la Policía Nacional, en honor a sus patronos los Santos Ángeles Custodios. Han participado agentes de la Policía Nacional venidos de todas las regiones de España, además de diversas autoridades como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el conselleiro de Presidencia Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, o el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

Tras una introducción musical llevada a cabo por la banda sinfónica de la Policía Nacional, hizo su llegada el ministro, entre abucheos de algunos de los asistentes en el marco de una concentración del sindicato Jupol. Él ha pasado revista a lo largo de la calle García Barbón de Vigo, donde se ha llevado a cabo el acto que comenzó a las 11.30 de la mañana.

El primero en tomar la palabra fue el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, quien ha tenido palabras de recuerdo para los agentes fallecidos en acto de servicio, por su "entrega generosa". "Su memoria sigue viva entre nosotros", ha reivindicado.

Después, se ha llevado a cabo la entrega de las Medallas, reconocimientos y condecoraciones a distintos funcionarios policiales en activo o jubilados, así como a personas ajenas al cuerpo. También a varios perros policías, además de realizar un homenaje a los policías caídos en servicio.

El encargado de continuar el acto ha sido el ministro Grande-Marlaska, quien ha reivindicado el "hito" alcanzado este año, con el "máximo histórico de efectivos" en el cuerpo, superando los 76.700 agentes de policía.

Según él, son 10.900 más que en 2018, un 16,5% de incremento, "lo que ha permitido revertir y superar con creces la pérdida de más de 6.600 efectivos en las dos legislaturas precedentes".

Marlaska ha defendido que España es uno de los países más seguros del mundo y un "referente mundial" en políticas de seguridad públicas, "con una de las tasas de criminalidad más bajas" de su entorno.

"Frente a quienes juegan permanentemente las bazas del descrédito y de la deslegitimación de quien piensa diferente, frente a los irresponsables que agitan la bandera del miedo, frente a los propagadores del odio y del enfrentamiento social, a todos ellos les digo una vez más que España es uno de los países más seguros del mundo", ha añadido.

El acto finalizó con el tradicional desfile de las distintas unidades operativas de la Policía Nacional.