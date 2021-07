O Marisquiño en tiempos de pandemia

Dentro de un par de semanas tendrá lugar la celebración de la XX edición O Marisquiño. En menos de un mes, la ciudad de Vigo podrá disfrutar de uno de los campeonatos urbanos más importantes y multitudinarios de Galicia, pero este año en un formato muy diferente. Para garantizar la seguridad anti-covid del público, la organización ha decidido implementar unas medidas y restricciones necesarias para su celebración. La limitación más notable será la del público, dejando las gradas y las calles del Náutico como un bonito recuerdo. Este año, el público que quiera asistir tendrá que reservar las entradas en la pagina web oficial. Las entradas serán gratuitas individuales, nominales, numeradas e intransferibles. Se podrá adquirir un número máximo de dos entradas para grupos convivientes. En el momento de acceder al recinto se deberá mostrar el código QR generado al reservar la entrada y se pedirá el DNI a los asistentes para certificar que coincide con el de la entrada reservada. Cada persona contará con un asiento propio en la grada. El público podrá elegir qué disciplina puede ver, que día y en qué franja horaria quiere entrar (mañana o tarde) a uno de los cuatro espacios con gradas que se podrán reservar: Skate, BMX, Basket 3X3 y Break Dance. Sólo se podrá acceder a una disciplina un y a una franja horaria por entrada en las jornadas del sábado y del domingo 8.

Desde la organización se pide una especial responsabilidad de no asistir si no se ha conseguido la entrada, con el fin de evitar acumulaciones de público y evitar riesgos sanitarios. Todos los espacios estarán vallados con doble cierre opaco, por lo que no será posible ver la actividad deportiva desde el exterior de los recintos.