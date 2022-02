Los jueces deberán indicar el reparto de tiempo de las mascotas en los casos de divorcio.

Esta nueva ley supone que las mascotas entran a formar parte de las decisiones que tome el juez en el caso de los divorcios. No solo se tendrá en cuenta de quién es el animal, es decir quien figura como propietario, si no que también se tendrá en cuenta el bienestar de la mascota. En muchos casos éste va asociado a los propios hijos de la pareja que no quieren separarse de su perro o su gato.

En los micrófonos de Onda Cero Vigo, la abogada, Sonia González, nos explicaba los detalles de esta nueva ley.