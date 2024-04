Ignacio Bueno, director de la factoría de Stellantis en Vigo : " El sector de la automoción gallego está en riesgo"

Nunca había sido tan claro el director de la factoría viguesa del grupo Stellantis que parece estar cansado de esperar por el tan anhelado PERTE de la automoción. Hasta el momento, el gobierno de Pedro Sánchez ha ido anunciando a cuentagotas el reparto de los fondos Next Generation a distintas fábricas españolas, pero aún no ha atendido la demanda de la fábrica gallega de Stellantis. " El sector de la automoción está en riesgo" ha afirmado en presencia del presidente de la Xunta. La multinacional automovolística reclama la inversión necesaria que permita la puesta en marcha de la nueva plataforma necesaria para la producción de los nuevos vehículos eléctricos. Si no hay PERTE, no habrá nuevos modelos para Vigo.

En las últimas semanas, el alcalde de Vigo viene repitiendo que el gobierno central está adaptando el PERTE a las necesidades de la fábrica viguesa y se mostró convencido de que habrá financiación de fondos europeos para Stellantis Vigo. También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, garantizó que su ejecutivo priorizará el sector de la automoción.

Hay que recordar que la llegada de nuevos modelos para la fábrica gallega es fundamental para mantener la actividad del sector auxiliar que se extiende por toda Galicia, y especialmente en las provincias de Pontevedra y Ourense y que da empleo a unas 25.000 personas y facturó 13.000 millones de euros en 2023.