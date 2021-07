Los hosteleros no entenderían nuevas medidas de restricción en esta quinta ola

Incidencia acumulada alta, especialmente entre los más jóvenes, pero presión asistencial muy baja. Ésta es una de las peculiaridades de esta quinta ola con respecto a las anteriores. Añaden los hosteleros que los contagios no se producen en sus locales por lo que que non entienden que se decidiesen nuevas restricciones en el sector. César Ballesteros, portavoz de los hosteleros de la provincia de Pontevedra. En la misma línea se pronunció el alcalde de Vigo, afirma que atenderá a todos los requerimientos de la autoridad sanitaria, pero entiende que ya no se debe poner el foco sobre la hostelería.