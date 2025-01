Vecinos de Santa Marta lamentan que "llevamos alertando mucho tiempo" del problema derivado del consumo de drogas que podría vincularse a los robos en el barrio

La presidente de la Asociación de Vecinos Ledesma de Santa Marta Xulia Guntín expresó en ONDA CERO la preopupación vecinal por el aumento de robos y asaltos a locales comerciales. Guntín vincula este problema "ó problema de drogas na cidade, no seu conxunto" y añade que "dende un barrio unicamente non se pode buscar solucións". Guntín cree que "estamos ante un problema social que leva tempo no barrio" para lo9 que "levamos tempo alertando" y que podría estar detrás de los continuos asaltos a esteblecimientos que se están produciendo en las últimas semanas