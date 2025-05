Condenan las pintadas que aparecen en la iglesia de Santa Susana: "Esto nos cuesta mucho dinero y no se puede limpiar muchas veces la piedra"

El presidente de la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego Carlos Henrique Fernández Coto lamenta en ONDA CERO el nuevo atentado al patrimonio histórico compostelano tras la aparición de nuevas pintadas en la iglesia de Santa Susana en la Alameda. Fernández Coto señala que "esto no me parece normal" y añade que "esto nos cuesta dinero y además no se puede limpiar tantas veces la piedra". Fernández Coto cree que "se puede intentar con la colocación de cámaras" la vigilancia del patrimonio compostelano aunque "hay que incidir en la educación" porque "nos falta mucha didáctica"