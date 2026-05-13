El sondeo municipal sobre el Ensanche de Santiago recoge que la rúa Santiago de Chile ni la Praza de Vigo presentan dificultades para transitar

Cerca de dos tercios de las personas participantes en la encuesta promovida por el Ayuntamiento de Santiago sobre el modelo urbano del Ensanche consideran que ni la calle Santiago de Chile ni la Praza de Vigo son espacios seguros para el tránsito peatonal. En concreto, el 64,3 % de las personas encuestadas perciben una falta de seguridad para caminar en ambos entornos.

Las aportaciones recogidas en este proceso servirán para definir un nuevo modelo urbano que comenzará a materializarse con un proyecto piloto en la calle Santiago de Chile. La actuación contempla la reducción de la calzada, la incorporación de arbolado y la instalación de bancos, y ya cuenta con un anteproyecto redactado.

Los resultados fueron presentados este miércoles por el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, quien considera que las respuestas respaldan la intervención planteada por el gobierno municipal. Las conclusiones de la encuesta se tendrán en cuenta en la próxima licitación para redactar el proyecto definitivo, cuya convocatoria se prevé lanzar “en breve”.

En total participaron 551 personas, de las cuales más de la mitad tienen una relación directa con la zona, ya sea porque realizan allí sus compras (28,6 %) o porque residen en el entorno (25 %).

La movilidad constituye uno de los ejes principales del sondeo. Un 39 % de las personas encuestadas considera prioritario favorecer los desplazamientos a pie frente al uso del vehículo privado, mientras que un 31 % apuesta por reforzar el transporte público y un 21 % por impulsar la movilidad en bicicleta. En este sentido, únicamente un 26,7 % afirma acudir al Ensanche en coche o motocicleta.

A la vista de los resultados, el Ayuntamiento entiende que existe una “mayor urgencia” para actuar en la calle Santiago de Chile, según indicó el edil. Así, un 86,6 % considera que esta vía carece de espacios agradables para pasear o permanecer, frente al 65,8 % que opina lo mismo respecto a Praza de Vigo.

La percepción de obstáculos para la movilidad peatonal también es más acusada en la calle Santiago de Chile. En esta pregunta, que permitía seleccionar varias opciones, las personas participantes señalaron principalmente el exceso de tráfico, la insuficiente anchura de las aceras y el mal estado de los pavimentos como los principales problemas en ambos espacios.

En relación con los usos que deberían priorizarse, un 27,8 % apuesta por destinar más espacio a zonas verdes con árboles y vegetación, mientras que un 23,8 % reclama más áreas de estancia para sentarse, conversar y descansar.

Además, si se suman otras opciones vinculadas al disfrute del espacio público, como las zonas de juego (7,06 %), se observa que las propuestas relacionadas con la estancia y la mejora de la experiencia peatonal tienen un peso destacado entre las preferencias ciudadanas, tal y como subrayó el concejal.

De hecho, ante la pregunta específica sobre la necesidad de incorporar más árboles en ambos emplazamientos, cerca del 80 % respondió afirmativamente tanto para la calle Santiago de Chile como para Praza de Vigo. En cuanto al mobiliario urbano, el elemento más demandado fueron los bancos, mencionados en 134 ocasiones.